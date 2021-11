Germania, nuovo picco di contagi, 65.371 e 264 morti in un giorno

Aumentano i casi di Covid in tutto il mondo.

Tra le situazioni più allarmanti quella della Germania.

La Germania – Sono 65.371 i nuovi casi positivi da Covid registrati in Germania nelle ultime 24 ore dal Robert Koch Institut e 264 i decessi.

Si tratta di un nuovo picco, dopo i 52.826 di ieri. L’indice settimanale è di 336,9 positivi su 100 mila abitanti. L’indice di ospedalizzazione è salito a 5,15 pazienti su 100 mila abitanti (ieri era 4,86). “Non siamo mai stati così preoccupati come adesso”, “siamo in una situazione di emergenza molto seria” e “avremo un Natale davvero terribile se non intraprendiamo qualcosa contro la tendenza attuale”. È quello che ha detto il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in un intervento a una videoconferenza ieri sera a Dresda, secondo quanto riporta la Dpa. “Le stime sono più che fosche”, ha aggiunto. “Dietro le 50 mila infezioni registrate si nascondono almeno il doppio o il triplo dei numeri”, ha spiegato. “C’è una grande emergenza nel nostro Paese e chi non la vede commette un grave errore”. La Sassonia è il primo Land in Germania in cui si sta pensando ad un lockdown generalizzato per far fronte alla quarta ondata del Covid, che nella regione ha raggiunto un indice settimanale di contagio di 761,4 casi su 100 mila abitanti e ha già comportato un sovraccarico delle terapie intensive. Secondo la Bild, ristoranti, hotel e negozi potrebbero chiudere fino al 15 dicembre. “Per combattere gli alti numeri dell’infezione, abbiamo bisogno di un frangiflutti fino al 15 dicembre”, ha affermato al tabloid il presidente del Land Michael Kretschmer. Il Bundestag tedesco ha approvato la nuova legge sulle protezione dalle infezioni proposta da Spd, Verdi e Liberali, i partiti del futuro governo del cosiddetto semaforo. In base a questa sarà introdotto fra l’altro il “3G” (green pass tedesco) sul posto di lavoro e sui mezzi di trasporto pubblico. Il testo è passato con 398 voti a favore, 254 contrari e 36 astensioni. Si ritiene a rischio l’approvazione domani nel Bundesrat, il senato federale.

Cina – Sono tre finora gli atleti stranieri impegnati nei test di verifica dei siti olimpici di Pechino 2022 a essere stati finora finora positivi al Covid-19 e classificati come asintomatici. Lo ha riferito il direttore del dipartimento stampa del Comitato organizzatore dei Giochi invernali, Zhao Weidong.

Austria – Da lunedì i non vaccinati che si recano in Austria devono essere in possesso di un pcr negativo. I test antigenici e i test degli anticorpi non saranno più ammessi. Come comunica l’Euregio Tirolo Alto Adige Trentino su Facebook, sono previste deroghe per i pendolari transfrontalieri (per motivi di lavoro, di scuola, di studio, per motivi familiari o per la visita al coniuge), per i quali continua ad applicarsi la regola del 3G (attestato di vaccinazione/guarigione/test negativo pcr o antigenico). Tuttavia la validità dei test per i pendolari viene ridotta per i pcr da 7 giorni a 72 ore e per gli antigenici da 48 a 24 ore.

Giappone – Il governo giapponese si appresta ad approvare un piano di stimolo economico del valore record di 55.000 miliardi di yen, l’equivalente di 430 miliardi di euro, per attenuare l’impatto recessivo causato dalla pandemia da Covid nel Paese. Inclusi i fondi per il settore privato: l’importo che sarà soggetto all’approvazione del Consiglio di ministri prima della presentazione, arriva a sfiorare gli 80.000 miliardi di yen. Le principali misure volute dal premier Fumio Kishida comprendono contributi in denaro pari a 100mila yen (775 euro) per i giovani fino a 18 anni di età, incrementi salariali per il personale infermieristico e i dipendenti delle case di cura, e aiuti finanziari ai luoghi di affari maggiormente colpiti dalla crisi dei consumi durante l’emergenza sanitaria. Per finanziare il piano di stimolo, secondo le fonti, il governo punta a far approvare un budget supplementare di 32.000 miliardi di yen (245 miliardi di euro) nella seduta straordinaria che si terrà entro fine anno.

Francia – Di fronte al degradarsi della situazione sanitaria, il 60% dei francesi si dicono – in un sondaggio – favorevoli ad un lockdown soltanto per i No Vax, stando a uno studio dell’istituto Elabe per la tv BFM. I contagi quotidiani sono intorno ai 20.000 da un paio di giorni nel paese, con un raddoppio rispetto alla media di una settimana fa. Il 60% dei francesi si dice preoccupato per la situazione, con i vaccinati inquieti al 63% e i non vaccinati al 40%. La maggioranza dei francesi ritiene che non ci sarà un nuovo lockdown generalizzato ma il 59% è favorevole all’applicazione di questa misura soltanto per chi non si è fatto vaccinare, come accade in Austria. In larga parte contrari al provvedimento (74%) i diretti interessati, coloro che non hanno fatto il vaccino.

Russia – In Russia nel corso dell’ultima giornata sono stati registrati 1.251 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall’inizio dell’epidemia: lo riporta la Tass citando i dati del centro operativo nazionale anti-coronavirus. Stando ai dati ufficiali, nel corso delle ultime 24 ore nel Paese sono stati accertati 37.374 nuovi casi di Covid-19. In Russia vivono circa 146 milioni di persone.

Ucraina – In Ucraina nelle ultime 24 ore si sono registrati 20.591 nuovi casi di Covid e 752 decessi. Lo riporta il ministero della Salute di Kiev. Stando ai dati ufficiali, dall’inizio dell’epidemia nel Paese sono stati rilevati 3.284.008 contagi e 79.506 morti. In Ucraina vivono circa 42 milioni di persone.