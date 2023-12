Germania, 16enne accoltella compagna di classe

(Adnkronos) – Una ragazza di 16 anni ha ferito con un coltello una compagna di classe di 15 anni nella città settentrionale tedesca di Cuxhaven. La ragazza ferita non è in pericolo di vita, fanno sapere dall'ospedale dove è ricoverata. L'aggressione è avvenuta durante una lite in classe, davanti all'insegnante e gli altri studenti alcuni dei quali sono intervenuti per bloccare la ragazza. Non sono note le cause del litigio. E' il secondo incidente del genere che si registra nel giro di pochi mesi in Germania. A maggio un ragazzo di 17 anni ha aggredito e ferito gravemente con un coltello un altro ragazzo di 16 nei bagni di un istituto professionale di Wildeshausen vicino a Brema. Il tribunale di Oldenburg ha ordinato l'internamento del giovane in un ospedale psichiatrico. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)