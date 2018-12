Genzano, auto in fiamme: guidatore scende al volo e si salva la vita

Fiamme altissime a causa di una perdita di carburante o di un cortocircuito

Auto divorata dalle fiamme a Genzano, vicino Roma. Il guidatore dell’Alfa Mito ha visto fumo e fiamme uscire dal vano motore, ha prontamente accostato ed è sceso al volo dalla macchina. Pochi secondi dopo l’auto è stata avvolta dal fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nemi e Marino, che hanno effettuato un intervento di mezz’ora per domare l’incendio. Due pattuglie della Polizia Locale di Genzano hanno chiuso le strade adiacenti, compresa la Tangenziale dei Castelli Romani per circa un’ora. La vettura è stata divorata dal fuoco forse per un cortocircuito o per la fuoriuscita di carburante nel motore.