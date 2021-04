Genova, via a demolizione ‘diga bianca’ Begato

Ancora poche ore e prenderà il via, con inizio previsto domani pomeriggio alle 16,30, la demolizione dei piani alti della ‘diga bianca’ di Begato, in Valpolcevera, enormi costruzioni di edilizia popolare a schiera realizzate negli anni Ottanta sulle colline alle spalle di Genova.

All’inizio delle operazioni saranno presenti il governatore ligure Giovanni Toti, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore comunale al Patrimonio Pietro Piciocchi e l’amministratore unico di Arte Genova Girolamo Cotena.

L’abbattimento dei piani alti della diga verrà effettuato con una gru da 60 metri di altezza e dal peso di 220 tonnellate arrivata a Genova il 12 aprile scorso dopo due giorni di viaggio. E’ la gru più alta d’Italia ed è la stessa che ha abbattuto altri mostri, dalle Vele di Scampia ai manufatti di alcune raffinerie tedesche. Per abbattere i piani alti della ‘diga bianca’ potrebbe essere utilizzata la tecnica detta ‘strip-out’, ovvero una demolizione selettiva che consente di individuare materiali pericolosi e di riciclare materiali utili.

Una volta abbattuti i piani alti entreranno in funzione due gru di più modeste dimensioni (30 metri) per completare l’abbattimento.