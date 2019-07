Genova, schianto in autostrada: un morto e due feriti gravi, tutti giovani

GENOVA – Un morto e due feriti gravi. E’ questo il bilancio di un tragico incidente avvenuto nella notte in autostrada tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest che ha visto coinvolta una macchina con quattro giovani a bordo.

A perdere la vita è stato un giovane di circa 20 anni. Feriti altri fue ragazzi che viaggiavano sulla stessa auto. Per entrambi è stato necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale. Uno è stato trasferito al Galliera l’altro al San Martino. Un quarto passeggero è stato invece trasferito in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 della notte nel tratto in direzione Genova. Secondo quanto ricostruito non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto oltre a vigili del fuoco e personale sanitario anche la polstrada che ha effettuato i rilievi del caso.