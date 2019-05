Genova, ritrovato a punta Martin il corpo senza vita di Giuseppe Ciaccio

E’ stato ritrovato questo pomeriggio non lontano da Punta Martin ilo corpo senza vita di uomo. Con ogni probabilità si tratta di Giuseppe Ciaccio, l’escursionista disperso da domenica scorsa sulle alture di Genova Voltri. A trovarlo sono stati i droni dei vigili del fuoco che da giorni stanno battendo la zona. Il cadavere dell’uomo si trova in una zona particolarmente impervia e i pompieri sono impegnati in questa fase nel recuperare il corpo ormai senza vita del 51enne.

L’uomo, di cui i conoscenti avevano anche diffuso una descrizione e una fotografia, aveva fatto perdere le sue tracce durante un’escursione partendo dai boschi dell’Acquasanta. Giorni di ricerche senza esito con le speranze di ritrovarlo in vita ridotte al lumicino. oggi infine il triste ritrovamento.