Genova, principio d’incendio in un’abitazione a Sturla: una persona lievemente intossicata

Attimi di paura nella notte a Genova, nel quartiere di Sturla, dove si è verificato un principio d’incendio all’interno di un’abitazione privata situata in via Isonzo. L’episodio è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

L’allarme è scattato dopo che è stato avvistato del fumo provenire dall’appartamento. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno prontamente messo in sicurezza l’area, evitando che le fiamme si propagassero.

Fortunatamente non è stato necessario evacuare l’edificio. Solo una persona, tra gli occupanti dell’abitazione, è rimasta lievemente intossicata dal fumo ed è stata assistita dai sanitari.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio, su cui sono in corso gli accertamenti.