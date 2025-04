Genova: Presentato il logo della lista “Riformiamo Genova con Silvia Salis”.

Silvia Salis, candidata sindaca di centrosinistra a Genova, ha presentato il logo della lista civica “Riformiamo Genova con Silvia Salis”, la seconda a sostegno della sua candidatura. Salis ha descritto la lista come competitiva e rivolta a un elettorato moderato, attento allo sviluppo cittadino, all’impresa, all’industria e alle infrastrutture.

La lista, i cui componenti non sono ancora stati annunciati, includerà anche figure provenienti dal centrodestra della precedente legislatura. Salis ha sottolineato la “delusione” di questi esponenti per le promesse non mantenute dalla precedente amministrazione e l’interesse per il suo programma. Condividendo l’opinione del presidente regionale Marco Bucci, Salis si è detta convinta che l’elettorato centrista determinerà l’esito delle elezioni e che questo elettorato si stia orientando verso la sua coalizione.