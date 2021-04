Genova- ostruisce l’ingresso in chiesa e poi aggredisce il parroco

Momenti di tensione in via Cecchi alla Foce nel pomeriggio di martedì 20 aprile 2021. Il parroco della chiesa di Santa Maria dei Servi ha invitato un uomo che stazionava davanti all’edificio di culto a non ostruire l’ingresso, ma questi ha reagito con violenza. Il prete si è rivolto al giovane, un 34enne di origini marocchine, per chiedergli di lasciare passare i fedeli che si stavano recando in chiesa per la messa. Invece di trovare collaborazione, il religioso è stato aggredito. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha denunciato il giovane. Il prete ha rifiutato le cure mediche.