Genova, lite tra clochard sfocia in un tentato omicidio

GENOVA – Una lite tra clochard è sfociata in un tentato omicidio in piazza Colombo, in pieno centro a Genova. E’ successo la scorsa notte.

Gli agenti delle volanti hanno arrestato l’autore del gesto, un nepalese di 48 anni. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l’aggressore avrebbe chiesto alla vittima, un polacco di 30 anni, alcuni spiccioli per comprare le sigarette. Al rifiuto, lo avrebbe colpito con un coltellino multiuso al collo. Ad assistere alla scena è stato un altro senza tetto che ha chiamato i soccorsi. Il ferito è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Galliera, mentre l’aggressore è stato fermato mentre cercava di scappare verso via Galata.