GENOVA – Fermata la banda del Rolex che nelle ultime settimane aveva messo a segno a Genova decine di colpi.

La scorsa notte gli agenti delle volanti hanno fermato tre uomini e una donna in via Campanella, ad Albaro, subito dopo l’aggressione a un uomo a cui volevano portare via il prezioso orologio. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa in Questura.