Genova, incidente frontale in via Adamoli: occupanti incastrati nell’abitacolo

GENOVA – Sabato sera intorno alle ore 21.30 circa i vigili del fuoco di Genova Est sono intervenuti in via Adamoli, direzione nord, per un incidente stradale. Due autovetture, per cause in fase di accertamenti, si sono scontrate all’altezza delle piscine della Sciorba.

Le occupanti delle auto sono rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo. I vigili hanno operato con il divaricatore idraulico per poterle liberare e consegnarle alle cure delle due ambulanze della pubblica assistenza Molassana intervenute. Polizia locale e carabinieri hanno fatto i rilievi necessari a stabilire la dinamica.