Genova in lutto per Francesca Testino: La città osserva un minuto di silenzio dopo il fatale crollo di una palma

Genova è in lutto a seguito della tragica morte di Francesca Testino, una funzionaria regionale di 57 anni che è stata uccisa quando una palma è crollata inaspettatamente in Piazza Paolo da Novi, nel quartiere della Foce. L’incidente ha suscitato un’ondata di dolore in tutta la città e un’indagine ufficiale sulle cause del crollo.

La città si ferma in ricordo

Alle 14:23, l’ora esatta della tragedia, i residenti, insieme ai funzionari della città, tra cui il sindaco facente funzione Pietro Piciocchi e la presidente del Municipio Anna Palmieri, si sono riuniti per un minuto di silenzio per onorare Testino ed esprimere solidarietà alla sua famiglia. Le bandiere sugli edifici pubblici di tutta Genova sventoleranno a mezz’asta oggi e tutti gli eventi ricreativi organizzati dal Comune di Genova sono stati sospesi in segno di rispetto. Fiori e omaggi sono stati posti sul luogo dell’incidente.

Aperta un’indagine per negligenza

La Procura ha aperto un’indagine per possibile omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. L’indagine si concentrerà su due aree chiave:

Avvisi precedenti: Gli investigatori esamineranno se cittadini o funzionari abbiano sollevato avvertimenti o preoccupazioni riguardo alla stabilità della palma nei mesi e negli anni precedenti al crollo. L’indagine cercherà di determinare quali azioni, se del caso, siano state intraprese dai responsabili della manutenzione, in particolare la società comunale Aster. Aster sostiene che l’ultimo monitoraggio, effettuato il 20 settembre dello scorso anno, non ha mostrato variazioni significative nelle letture dell’inclinometro.

Gli investigatori esamineranno se cittadini o funzionari abbiano sollevato avvertimenti o preoccupazioni riguardo alla stabilità della palma nei mesi e negli anni precedenti al crollo. L’indagine cercherà di determinare quali azioni, se del caso, siano state intraprese dai responsabili della manutenzione, in particolare la società comunale Aster. Aster sostiene che l’ultimo monitoraggio, effettuato il 20 settembre dello scorso anno, non ha mostrato variazioni significative nelle letture dell’inclinometro. Adeguatezza della manutenzione: L’indagine esaminerà anche l’efficacia delle procedure di manutenzione ordinaria eseguite da Aster, inclusa la frequenza delle ispezioni e le linee guida utilizzate per prevenire potenziali pericoli.

La Procura intende incaricare un agronomo esperto per determinare la causa principale del crollo.