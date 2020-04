Genova- il sindaco Bucci parla del Ferraris:”lo stadio è in vendita”

Marco Bucci, sindaco di Genova, è tornato a parlare dello stadio Luigi Ferraris. Il sindaco ha fatto il punto circa la gestione dell’impianto e sulle possibilità di vendita della struttura, ma ha anche aperto alla costruzione di un nuovo stadio.

«La mia posizione è semplice: lo stadio è in vendita. Ora i proprietari del Ferraris sono i cittadini genovesi che chiedono un investimento significativo per fare tante cose», ha spiegato il primo cittadino del capoluogo ligure.

«Siamo disposti a venderlo anche a una società diversa dai due club genovesi di Serie A, naturalmente se si presentasse con una proposta convincente. E siamo disponibili anche a valutare progetti che prevedano un’eventuale costruzione di un altro impianto», ha aggiunto Bucci.