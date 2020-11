Genova- donna di 36 anni russa è stata arrestata per aver rubato circa 250 euro tra vestiti e lampade led

Ha rubato insieme a una complice diversi capi d’abbigliamento da Zara in via XX Settembre e poco prima aveva ‘visitato’ sbraccia, portandosi via due lampade led/uv per la ricostruzione delle unghie. Per questo la polizia ha arrestato ieri una 36enne russa, con diversi precedenti per furto e spaccio, irregolare sul territorio.

La 36enne, in compagnia di un’altra ragazza fuggita prima dell’arrivo delle volanti, uscendo da Zara ha fatto scattare l’allarme delle barriere antitaccheggio. Fermata dall’addetto alla vigilanza, per consentire la fuga della complice, ha tentato di distrarlo rientrando nel negozio dicendo che era stato l’ombrello ad azionare il sensore. Ormai alle strette ha confessato il furto, dichiarandosi disponibile a pagare l’intero bottino. All’arrivo delle volanti è stata trovata in possesso di svariati capi d’abbigliamento dal valore commerciale di 137 euro e di due lampade led/uv per la ricostruzione delle unghie dal valore di 80 euro, rubate poco prima in una nota profumeria del centro. Della complice nessuna traccia a parte le placche antitaccheggio danneggiate e nascoste tra gli scaffali corrispondenti ad un maglione di 160 euro ed un pantalone di 30. La 36enne, che era anche gravata da avviso orale del Questore di Genova, è stata accompagnata al carcere di Pontedecimo in attesa di convalida.