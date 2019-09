Genova, anziana raggirata a Multedo da falsa figlia che chiede aiuto

Anziana truffata in salita Multedo, a Genova. La donna, 80 anni, ha ricevuto la telefonata da una donna piangente che, spacciandosi per sua figlia, le ha chiesto soldi. La donna ha spiegato all’anziana che avrebbe mandato una amica a prelevare tutto sotto casa.

La donna ha così preso alcuni monili in oro e 700 euro in contanti e li ha consegnati alla truffatrice che si era presentata sotto casa. Quando dopo ore l’anziana ha sentito la vera figlia ha scoperto di essere stata raggirata e ha chiamato la polizia. Sempre nel pomeriggio di ieri, invece, quattro anziani non sono cascati nei tranelli lasciando a secco i truffatori.