Generazione millennials, quanto è forte la passione per gioco online e slot?

La passione per il gioco d’azzardo è piuttosto diffusa nel mondo. Sono molte le donne e gli uomini che almeno una volta nella loro vita hanno avuto a che fare con una partita a poker o uno spin di slot machine. Specialmente ora che, grazie all’avvento del digitale e di internet, questo è davvero possibile farlo ovunque con la realtà dei casinò online. Un settore in pieno sviluppo che sta dilagando anche in Italia, dove i numeri sugli incassi sono da capogiro, specie nel primo semestre del 2020. Ma c’è soprattutto una generazione di persone che è davvero affezionata al mondo del gaming online. Quella che ha potuto veder nascere questo fenomeno, vivendolo dal primo momento. Parliamo dei cosiddetti “Millennials”.

Questa generazione include uomini e donne che sono venuti al mondo tra gli anni ’80 e il 1999, cioè nell’ultimo ventennio del millennio precedente a quello in corso, iniziato nel 2000. Stiamo parlando di quel ventaglio di anni in cui le maggiori tecnologie oggi conosciute si sono sviluppate. Su tutte, ovviamente, internet, con tutte le sue sfaccettature e la miriade di siti presenti nel world wide web. Tra questi, ovviamente, quelli dei casinò online, tra i più numerosi e visitati del mondo. Ma non solo, i Millennials hanno potuto apprezzare la nascita e lo sviluppo dei computer, dei dispositivi mobile, tra cui cellulari, smartphone e tablet, e del magico mondo delle app. Infine, poi, sono stati tra i primi a poter creare e provare la realtà virtuale, quella aumentata e le grafiche in alta definizione e tridimensionali, che non a caso fanno parte delle nuove applicazioni di gioco online.

I Millennials, dunque, sono tra i maggiori fruitori delle piattaforme di gioco virtuale. Non a caso parliamo di una percentuale mondiale del 70% circa, che almeno una volta nella propria vita hanno giocato d’azzardo in rete. Tra i giochi più apprezzati dai nati nell’ultimo ventennio del millennio scorso ci sono sicuramente le slot machines. Trovi qui le migliori slot machines online. Questo per un motivo molto semplice ma non del tutto scontato. I Millennials, infatti, hanno avuto modo di assistere allo sviluppo dei videogames, da Nintendo a PlayStation, e le grafiche delle slot online, specialmente quelle più particolari o fantasiose, così come le loro interfacce ai limiti dell ipnotico, ricordano da vicino proprio i giochi delle console con le quali questa fascia di persone hanno giocato per anni, attirando maggiormente rispetto a tutti gli altri giochi messi a disposizione dai casinò online. Tra l’altro la varietà di slot machines nei casinò online è incredibilmente ampia, cosa che consente ai giocatori di provare tante esperienze diverse e uniche, proprio come nei videogames.

I casinò online, poi, riscuotono maggior successo rispetto a quelli fisici tra i membri della generazione Y anche per un altro motivo. Questi preferiscono rimanere a giocare a casa, sfruttando le piattaforme in rete, piuttosto che muoversi per recarsi di persona in una sala giochi fisica, magari lontana e irraggiungibile per mancanza di voglia o tempo, dati i ritmi frenetici della vita di oggi. Infine, c’è da sottolineare come i Millennials non solo amino essere protagonisti dei giochi online, ma a volte gli piaccia anche essere spettatori, sfruttando le piattaforme di casinò in rete, o i loro canali su siti esterni come YouTube, che permettano di assistere a mani di poker, blackjack, roulette e altri giochi grazie alle tecnologie di streaming online.