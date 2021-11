Gdf Savona controlla distributori benzina, sanzioni e denunce

La Gdf ha rilevato, in diversi controlli, l’irregolare pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti praticati all’interno delle aree di rifornimento e per questo ha elevato due sanzioni amministrative che vanno dai 516 a oltre 3 mila euro. Il gestore di un impianto di carburante di Savona è stato denunciato per aver rimosso i piombi posti dalla ditta autorizzata su due colonnine che alimentano quattro “pistole” erogatrici. La violazione ha fatto scattare il sequestro penale degli strumenti manomessi.