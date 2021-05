Gaza: Unrwa, servono subito 38 milioni di dollari

L’Unrwa “ha bisogno di 38 milioni di dollari per l’immediata assistenza al rifugiati palestinesi che hanno perso le loro case e i mezzi di sussistenza, il 70% della popolazione di Gaza”. Lo ha detto all’ANSA Philippe Lazzarini Commissario generale dell’Unrwa – l’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi – che oggi è arrivato a Gaza accompagnato da una delegazione dell’Oms.

“Ma cosa succederà dopo il conflitto? I rifugiati palestinesi a Gaza – ha aggiunto Lazzarini – si sentono disperati, disperati, abbandonati e arrabbiati”. Mentre si contano almeno 150 milioni di danni, manca tutto: dal cibo ai farmaci, ai vaccini. E si alza l’appello alla riapertura totale dei valichi per permettere l’ingresso degli aiuti.

“Le scuole, i centri di sanità, gli aiuti alimentari e gli altri servizi dell’Unrwa – ha aggiunto Lazzarini – contribuiscono a ritrovare un senso di normalità, anche se di base, in mezzo ad una situazione straziante dovuta al blocco, al conflitto, alla disoccupazione e alla pandemia”. Domani il Commissario generale terrà una conferenza stampa nella sede dell’organizzazione a Gaza. Nella Striscia ci sarebbero almeno 77 mila sfollati. E di questi, denuncia l’Unicef, 50 mila sarebbero bambini. L’Unicef ha consegnato ieri 18 container di aiuti, di forniture umanitarie salvavita per le famiglie nella Striscia di Gaza spiegando che i container sono entrati attraverso il valico di Kerem Shalom.

Dagli Stati Uniti, intanto il presidente Joe Biden ha sottolineato che “non c’è alcun cambiamento nel mio impegno alla sicurezza di Israele, punto e basta. C’è bisogno di una soluzione a due stati”, ha sottolineato dicendosi impegnato ad aiutare Gaza. “Voglio dire una cosa chiaramente. Fino a quando nell’area non sarà riconosciuto il diritto inequivocabile a esistere di uno stato ebraico indipendente non ci sarà pace”, ha aggiunto Biden lanciando un appello alla comunità internazionale per aiutare a “ricostruire Gaza”. Biden ammette di pregare affinché il cessate il fuoco regga.