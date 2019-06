Gay Pride, Ligura Rainbow: reagire alla eventuali provocazioni con il “bacio-selfie”

Un piccolo vademecum per le associazioni che parteciperanno al Liguria Pride di domani è stato diffuso questo pomeriggio dal coordinamento Liguria Rainbow.

Nel vademecum ci sono diverse informazioni pratiche come muoversi all’interno di un corteo che prevede la partecipazione ci circa 5 mila persone con il percorso, il numero e l’ordine dei carri, le vie di fuga in caso di problemi e i numeri di emergenza.

Nel vademecum però è stato inserito anche un paragrafo dedicato alle contestazioni o alle provocazioni che potrebbero verificarsi nel corso della manifestazione: “Non vorremmo dare a presenze esterne una visibilità che sposterebbe l’attenzione dal nostro messaggio – scrive il coordinamento -, non vogliamo offendere con gesti e parole machiste o sessiste che appartengono alla cultura che combattiamo. Rilanciando quanto già fatto in occasione delle contestazioni a Salvini vi invitiamo a farvi un selfie baciandovi con i contestatori sullo sfondo e a postarlo con gli hashtag #Liguriapride e #Genovabetterwithkiss“.

Il concentramento della manifestazione è previsto a partire dalle 15 in via San Benedetto con partenza alle 16 e l’arrivo, dopo quattro chilometri di corteo per le vie del centro, in piazza De Ferrari.

Nove i carri allestiti da diverse associazioni. Ad aprire il corteo sarà il carro del coordinamento Liguria Rainbow.Questa sera intanto nel ‘village’ allestito ai giardini Luzzati si esibirà la cantante Marika Ayane, madrina del Liguria Pride.