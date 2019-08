Foto: BariToday

La Polizia Locale di Noicattaro, unitamente alle Guardie Zoofile Anpana hanno tratto in salvo un gattino entrato, non si sa come, in un cassonetto di abiti usati, per le strade della cittadina barese. Il micio è apparso in buona salute e, secondo quanto emerso dopo la visita da un veterinario, non avrebbe riportato ferite. “Vogliamo pensare questo gattino ci sia entrato per pura curiosità e non che l’abbiano gettato appositamente”, ha dichiarato l’Anpana.