Gasperini alla Roma: A che punto è l’affare? Quali sono le probabili possibilità del suo arrivo

Il gruppo proprietario Friedkin ha identificato Gian Piero Gasperini come uno dei principali candidati per succedere a Ranieri come prossimo allenatore della Roma. Il direttore sportivo Ghisolfi potrebbe offrirgli un contratto triennale.

Questo non è solo una voce di corridoio; è una forte indicazione di interesse. Gasperini è aperto al lavoro alla Roma, che il club considera una perfetta corrispondenza per il futuro.

Mentre partecipava alla cerimonia di premiazione del Premio Enzo Bearzot, Gasperini ha riconosciuto il collegamento con la Roma quando è stato interrogato dai giornalisti. Inizialmente, ha dichiarato: “La Roma ha già un grande allenatore in Ranieri”. Tuttavia, parlando a Raisport, ha espresso interesse, confermando l’interesse di Dan Friedkin: “Sarebbe motivo di orgoglio. La Roma è come la nazionale; piace a tutti. Chi non vorrebbe allenarla? È una grande piazza, con una tifoseria eccezionale. Ma la stagione non è finita e nei prossimi due mesi possono succedere molte cose che nessuno può prevedere adesso. E devo pensare all’Atalanta, che ha ancora molta strada da fare.”