Garanzia Giovani, avviso per progetti di tirocinio rivolti ai NEET

Pubblicato l’avviso per l’attivazione di progetti di tirocinio G(età compresa tra i 18 e i 29 anni, non impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo) inclusi i giovani NEET svantaggiati così come individuati dalla l. 381/91.

Per partecipare è necessario aver aderito al Programma Garanzia Giovani, a questo proposito è possibile chiedere informazioni al proprio Centro per l’impiego di riferimento.

I tirocinanti possono essere ospitati da soggetti che hanno almeno una sede operativa in Sardegna, in regola coi requisiti specifici previsti dall’avviso.

È prevista un’indennità di:



– €.450,00 mensili lordi per i giovani NEET;



– €.650,00 mensili lordi per i giovani NEET svantaggiati (l.381/91).

È possibile fin da ora procedere con l’abbinamento tra soggetto ospitante e tirocinante. Il progetto potrà essere presentato dal 22 agosto al 10 ottobre 2022.

Per informazioni info sulle modalità di partecipazione, requisiti richiesti, tempi di attivazione e qualunque altro dettaglio vai al link dell’avviso.