Galliera, infermiere aggredito da paziente ubriaco

Ancora un’aggressione ai danni di un infermiere dell’ospedale Galliera in servizio durante la notte.

La vittima è un infermiere del pronto soccorso, che nella notte tra venerdì e sabato è stato aggredito da un paziente, un cittadino ucraino ubriaco che nella colluttazione gli ha rotto due dita di una mano.

L’uomo, che aveva già dato in escandescenze in un bar, era arrivato in pronto soccorso accompagnato dall’ambulanza. Al momento della visita si è scagliato contro l’infermiere ferendolo alla mano.

Non è la prima volta che personale del Galliera viene ferito da pazienti ubriachi o che danno in escandescenze. L’ospedale lo scorso agosto aveva assunto delle guardie di sicurezza proprio per tutelare infermieri e medici durante l’orario notturno.