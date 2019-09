GAETA (LT): OCCHIALI GRIFFATI CONTRAFFATTI, DENUNCIATO UN 36 ENNE.

il 17 settembre 2019, nel corso della mattinata, in gaeta, militari della locale tenenza, nell’ambito di predisposto servizio di controllo straordinario di sicurezza del territorio, deferivano all’a.g. in stato di libertà un cittadino del bangladesh, 36 enne domiciliato in napoli, poiché trovato in possesso di nr. 50 paia di occhiali griffati e contraffatti, posti in commercio illegalmente nel centro cittadino di serapo.

Il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro, mentre il prevenuto dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei reati di introduzione nello stato e commercio di prodotti contraffatti nonchè di ricettazione.