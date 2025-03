Gaeta e Fondi come sedi scelte per la Finale Nazionale Under 15 di Volley Maschile

Le città di Fondi e Gaeta sono state selezionate per ospitare la finale giovanile nazionale BigMat Under 15 per la pallavolo maschile, l’ultima ad essere assegnata dalla Federazione Italiana Pallavolo. Questo evento giovanile, approvato durante la riunione del Consiglio federale di Rimini, si svolgerà dal 28 maggio al 2 giugno 2025.

Ecco le date e le location per le altre Finali Nazionali:

Finale nazionale maschile U19: Termoli (CB) 13-18 maggio 2025

Finale nazionale femminile U18: Vibo Valentia 13-18 maggio 2025

Finale nazionale maschile U17: Alba Adriatica (TE) 20-25 maggio 2025

Finale Nazionale femminile U16: Agropoli (SA) 20-25 maggio 2025

Finale nazionale maschile U15: Fondi-Gaeta (LT) 28 maggio – 2 giugno 2025

Finale Nazionale femminile U14: Lignano Sabbiadoro-Latisana (UD) 27-Giugno 1-1 giugno 2025

Nel 2025, il Gruppo BigMat sarà lo sponsor del titolo per tutte e sei le finali della lega giovanile.