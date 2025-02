Futuro della scuola Pietrobono in sospeso: il Tribunale attende la decisione del TAR

Complicata vicenda legale sul terreno scolastico: incertezza per studenti e comunità”

Raffaele Calcabrina 20.02.2025 – 08:23

Il destino della scuola media “Pietrobono” di Frosinone resta incerto, con il Tribunale civile in attesa di una pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per dirimere la complessa questione legale che riguarda il terreno su cui sorge l’istituto.

La vicenda trae origine dal mancato perfezionamento della procedura di esproprio del terreno, avvenuta negli anni ’70, da parte del Comune di Frosinone. A seguito del fallimento della società Mancini, proprietaria del terreno, è stata avanzata la richiesta di vendita del bene, comprensivo della scuola, e di liberazione dell’immobile.

Il Comune di Frosinone, per salvaguardare la continuità didattica e l’interesse pubblico, ha deliberato l’acquisizione sanante del terreno, offrendo un indennizzo di 116.468,37 euro. Tuttavia, la curatela fallimentare ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR, contestando la legittimità della procedura e l’adeguatezza dell’importo offerto.

In attesa della decisione del TAR, fissata per l’11 marzo, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Frosinone ha rinviato l’udienza al prossimo luglio. Questa sospensione temporanea offre una tregua alla comunità scolastica, ma non risolve l’incertezza sul futuro della scuola.

Il TAR sarà chiamato a valutare la correttezza della procedura di acquisizione sanante intrapresa dal Comune, nonché la congruità dell’indennizzo offerto. La decisione del tribunale amministrativo sarà determinante per stabilire se la scuola Pietrobono potrà restare nella sua attuale sede o se dovrà essere trasferita, con conseguenti disagi per studenti, famiglie e personale scolastico.

La vicenda mette in luce la necessità di una risoluzione rapida ed efficace per garantire la continuità dell’attività didattica e la tutela dell’interesse pubblico. La comunità scolastica resta in attesa, con la speranza che le istituzioni coinvolte trovino una soluzione condivisa per assicurare un futuro sereno alla scuola Pietrobono.