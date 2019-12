Furto su auto in via Gramsci, arrestato

Poco prima delle 5 di domenica 22 dicembre 2019 i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Centro hanno arrestato per tentato furto aggravato un 36enne peruviano. I poliziotti, dopo aver terminato un intervento in piazza Sant’Elena, sono stati attirati in via Gramsci da un fragoroso rumore di vetri infranti, proveniente da una delle auto in sosta.

Avvicinandosi hanno trovato il 36enne, seduto sul sedile del passeggero, intento a rovistare nell’abitacolo, con un bloster tra le mani.

Il 36enne, denunciato anche per soggiorno irregolare nel territorio nazionale, è stato processato con il rito per direttissima questa mattina.