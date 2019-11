Furto in casa della madre a Rapallo, denunciato

L’altra sera un 44enne ha rubato dall’abitazione della madre a Rapallo numerosi oggetti in oro, per un valore commerciale stimato per oltre diecimila euro.

La mattina seguente i carabinieri della locale stazione, al termine di accurati accertamenti, dopo aver appurato che il soggetto, gravato da pregiudizi di polizia, aveva in parte già venduto i preziosi a un negozio di compro oro cittadino, lo hanno denunciato per furto in abitazione.

La refurtiva in parte recuperata è stata restituita all’anziana donna.