Furto auricolari centro commerciale Aquilone Bolzaneto, arrestato

Nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre 2019 un giovane è stato fermato per un controllo da un equipaggio del Nucleo Radiomobile mentre tentava di asportare due paia di auricolari per cellulari dall’interno del supermercato Ipercoop all’interno del centro commerciale L’Aquilone in via Romairone a Bolzaneto.

L’uomo, identificato in un ecuadoriano di 34 anni gravato da pregiudizi di polizia e attualmente destinatario dell’avviso orale, trovato in possesso della merce e di alcuni attrezzi atti allo scasso, è stato arrestato per tentato furto aggravato.

La refurtiva del valore di 80 euro è stata recuperata e restituita. Questa mattina il 34enne è stato processato con rito direttissimo.