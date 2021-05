Furgone tampona tir su A10 a Ventimiglia, morto un operaio

Un uomo, un operaio edile di 54 anni di Ventimiglia, Bruno Celso, è morto e altri due sono rimasti feriti, uno in modo grave, in uno schianto avvenuto nella tarda serata di ieri sull’A10 Genova-Ventimiglia, all’altezza dell’ultima galleria, prima della barriera autostradale di Ventimiglia, in direzione Italia. Viaggiavano su un furgone che ha tamponato un tir all’uscita della galleria ‘del Monte’, per cause tuttora in fase di accertamento da parte della polizia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare quasi un’ora per estrarli dalle lamiere, e il personale sanitario.

Il traffico sulla carreggiata è rimasto chiuso dalle 22.30 a notte inoltrata. I tre, colleghi, stavano rientrando da Saint Tropez.