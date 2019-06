Funerali commerciante morto in via Duomo: comunità commossa

Si sono svolti i funerali di Rosario Padolini, il commerciante morto a causa del cornicione caduto da un palazzo in via Duomo.

Rosario Padolini, il commerciante 66enne deceduto sabato 8 a causa di un cornicione che si è staccato da un palazzo, è stato salutato per l’ultima volta da un Duomo gremito.

Durante l’omelia, il parroco ha raccontato che: “Rosario e sua moglie in questa chiesa venivano tutte le domeniche a messa. Era un uomo che pregava. Affidiamo al Dio vivente il dolore di questa famiglia e di via Duomo per cui tanto Rosario ha fatto. C’è bisogno di vivere con maggiore responsabilità avendo cura il bene di tutti.

Desiderare per l’altro quello che vorresti l’altro desiderasse per te. Noi vogliamo passeggiare serenamente con nostri bambini, i nostri cari, senza paura di non vederli tornare a casa. L’indifferenza verso il bene comune è una forma di violenza: se non si fa del bene, si fa del male”.

La moglie del commerciante aveva scritto su Facebook che: “L’amore se ne è andato in cielo e non mi ha salutato. Non ci credo, sono disperata”.