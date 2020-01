Fugge all’alt e sperona la polizia

21enne guida senza patente, non si ferma all’alt e sperona la polizia: arrestato.

Un ragazzo di 21 anni viaggiava sulla sua auto con una donna incinta. Ad un certo punto, la polizia gli ha chiesto di fermarsi per un normale controllo di routine.

Il giovane però non aveva nessuna intensione di fermarsi. Non solo non si è fermato. Così è iniziato un inseguimento che da Empoli è arrivato fino a Vinci.

Una volta giunti a Vinci, il giovane è stato arrestato per non essersi fermato e aver speronato l’auto della pattuglia.

Due poliziotti, all’interno della volante incidentata, sono rimasti feriti, riportando conseguenze curabili in sette giorni. La donna in gravidanza non avrebbe riportato conseguenze.



Adesso il 21enne dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento della volante, ed è stato trasferito in camera di sicurezza in attesa di essere processato per direttissima domani.



Secondo una prima ipotesi degli inquirenti, il giovane non si sarebbe fermato all’alt perché l’auto non era assicurata e lui stava guidando senza patente.