Fuga di gas alla Foce tra via Pisacane e via della Libertà

Allarme tra i residenti della Foce mercoledì mattina per un forte odore di gas avvertito tra via Pisacane e via della Libertà.

Numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, che hanno inviato sul posto una squadra per individuare un’eventuale perdita, riscontrata poi nei pressi di un cantiere.

In zona sono arrivati anche i tecnici Iren, che hanno lavorato con i vigili del fuoco per individuare la perdita di gas e metterla in sicurezza. Il traffico delle auto è stato temporaneamente fermato per la durata dell’intervento, che si è concluso poco prima delle 14.“