Fruttivendolo con cocaina e hashish, denunciato

Nel corso della mattinata di venerdì 1 novembre 2019 i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Martino hanno denunciato un cittadino di nazionalità marocchina, 36enne commerciante.

Quest’ultimo, lo scorso aprile, durante un controllo all’interno del suo negozio ortofrutticolo era stato trovato in possesso di diversi grammi di stupefacente fra cocaina e hashish, suddivisi in diversi involucri, e si era giustificato dicendo di detenerli per uso personale.

Successive analisi tecniche hanno evidenziato un quantitativo di principio attivo superiore a quello previsto per la dose giornaliera e pertanto è stato denunciato all’autorità giudiziaria.