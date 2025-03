Frosinone,omicidio allo Shake Bar:oggi la sentenza per Mikea Zaka

FROSINONE – Si attende per oggi la sentenza del processo con rito abbreviato a carico di Mikea Zaka, il 23enne albanese accusato dell’omicidio di Kasem Kasmi e del ferimento di altre tre persone, avvenuto il 9 marzo 2024 allo Shake Bar di Frosinone. Dopo la richiesta di condanna a 20 anni formulata dal pubblico ministero Samuel Amari, oggi interverrà l’avvocato Giovanni Tedesco, difensore di Zaka, dopodiché il giudice Antonello Bracaglia Morante si ritirerà per emettere il verdetto.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, supportata dalle indagini della squadra mobile della questura, Zaka avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco durante una colluttazione tra due gruppi di albanesi, colpendo mortalmente Kasem Kasmi e ferendo i fratelli Kasmi (Ervin e Kasem) e gli amici Hidraliu (Klevin e Alvider).

Oltre all’omicidio, Zaka è accusato di ricettazione dell’arma, una pistola 7×65 acquistata per 350 euro, e di violazione della legge sulle armi per averla portata in un luogo pubblico. L’arma non è mai stata ritrovata nonostante le ricerche nel fiume Cosa.

Il PM Amari ha sottolineato la gravità del gesto, compiuto in un bar affollato di famiglie, e ha evidenziato come Zaka girasse armato da mesi. Pur riconoscendo le attenuanti generiche dovute alla confessione resa spontaneamente da Zaka poche ore dopo il fatto, ha ritenuto inapplicabile la legittima difesa. Per l’omicidio e i tre tentati omicidi, l’accusa ha chiesto una condanna a 30 anni, ridotta a 20 grazie allo sconto previsto dal rito abbreviato.

Nel processo si sono costituiti parte civile i familiari della vittima, i tre feriti, il Comune di Frosinone.

L’episodio aveva destato grande scalpore in città per la sua gravità e per essere avvenuto in un luogo pubblico, ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

In seguito all’omicidio, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si era recato a Frosinone per presiedere un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, annunciando interventi mirati contro la criminalità presente sul territorio. Successivamente, sono state effettuate diverse operazioni di polizia con sequestri di armi.