Frosinone, uomo accoltella il fratello e poi viene arrestato

La vicenda è accaduta nella tarda serata di ieri, in via Mastruccia

Una lite tra fratelli, rispettivamente di 43 e 44 anni, si è quasi trasformata in una tragedia.

In un’abitazione in via Mastruccia di Frosinone, il fratello più grande ha accoltellato l’altro agli arti inferiori.

Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato ricoverato presso l’ospedale “Spaziani” del capoluogo ciociaro, dove i medici hanno stilato una prognosi di venti giorni.

L’accoltellatore è stato poi posto in manette dagli agenti della Sezione Volanti e della Squadra Mobile che sono giunti sul posto. Nella mattinata si terrà la convalida dell’arresto.

Da quanto emerso dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la lite abbia motivi di “droga”; ovvero, con molta probabilità, il primogenito stanco di elargire denaro al fratello, denaro che poi finiva nelle mani di spacciatori, avrebbe avuto un attacco di collera.

L’accusa è di lesioni gravissime.