Frosinone, petardo causa lesioni all’occhio di un quarantenne. La funzione della retina potrebbe essere stata compromessa

Trasportato in Codice Rosso allo “Spaziani” di Frosinone e poi trasferito all’Oftalmico di Roma

La deflagrazione potrebbe aver compromesso la funzione della retina di un quarentenne romeno che si trovava in un’abitazione a Frosinone per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo; in occasione della festività, l’uomo stava lanciando dei petardi dalla finestra quando uno gli è scoppiato sul viso colpendo nello specifico l’occhio.

I medici del 118 lo hanno soccorso e poi trasportato in Codice Rosso all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, ma la gravità della situazione ha portato i sanitari a decidere per il trasferimento all’ospedale Oftalmico di Roma.

Ora il 40enne è monitorato attraverso dei farmaci e solo tra qualche giorno si potrà evidenziare il danno effettivo all’occhio.

Sul posto gli agenti della Questura di Frosinone per i dovuti accertamenti e per ricostruire l’accaduto.