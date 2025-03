Frosinone: Badante accusata di furto e ricettazione ai danni di due anziane

Una badante di 46 anni residente a Monte San Giovanni Campano dovrà comparire il prossimo 18 aprile davanti al giudice del tribunale di Frosinone per rispondere delle accuse di furto e ricettazione. L’udienza preliminare è stata fissata in seguito alle denunce di due anziane di Isola del Liri e Ferentino, che sostengono di essere state derubate di oggetti in oro dalla donna mentre lavorava come loro assistente.

Secondo l’accusa, i furti risalgono all’estate dello scorso anno. In particolare, l’anziana di Ferentino, 85 anni, assistita dall’avvocato Antonio Ceccani, afferma che la badante le avrebbe sottratto la fede nuziale, collane, ciondoli, anelli e circa 60 euro in contanti. Si ipotizza che la donna abbia poi rivenduto alcuni degli oggetti rubati, tra cui una collana con crocifisso, a un negozio Compro Oro di Frosinone, ottenendo circa 500 euro.

Anche un’altra anziana, residente a Isola del Liri, sarebbe stata vittima dei furti della badante. La donna è ora accusata di furto e ricettazione.