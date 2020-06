Frontale nel Bolognese: quattro morti fra cui una bambina di 9 anni

C’è anche una ragazzina di 9 anni fra le quattro vittime del tremendo incidente stradale avvenuto ieri sera nel Bolognese. Sulla strada provinciale 568, tra San Giovanni in Persiceto e Crevalcore, nella frazione di Amola, poco prima delle 22 si sono scontrate frontalmente due auto.

Sono morte le persone che erano a bordo di una Peugeot 106, guidata da un tunisino di 21 anni, con a bordo il fratello e un amico di 20 anni, che, per cause da accertare, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con una Bmw condotta da un 51enne di Crevalcore, rimasto ferito in maniera molto grave e trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna. Non ce l’ha fatta, invece, la figlia della compagna che era in macchina con lui, 9 anni. E un uomo di 69 anni che era seduto all’esterno di un bar sulla via, è rimasto ferito, non gravemente, da alcuni frammenti che lo hanno colpito, ed è stato portato anche lui al Maggiore.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni i tre stranieri, residenti a Nonantola, nel Modenese, poco prima erano stati a bere proprio in quel bar e quindi erano appena saliti in macchina e ripartiti, quando c’è stato l’impatto. La dinamica e quanto accaduto prima dell’incidente è al vaglio della Polizia locale Unione Terre d’acqua, intervenuta sul luogo dell’ incidente insieme ai carabinieri di San Giovanni, al 118 e ai vigili del fuoco. Tra i primi ad arrivare sul posto, anche il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti.