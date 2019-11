Frode da 200 milioni a Prato: 17 arresti

Un momento dell'operazione della Guardia di Finanza di Prato che ha portato all'arresto di 17 responsabili di una presunta 'frode carosello' definita "colossale" dagli investigatori: sono state scoperte fatture per operazioni inesistenti per oltre 200 milioni, 12 novembre 2019. ANSA/ GUARDIA DI FINANZA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++