Friuli Venezia Giulia:Evento calcistico internazionale ad aprile

La Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la FIGC-LND regionale, promuove un evento calcistico giovanile internazionale, NextGen GO!2025, per celebrare Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura. L’iniziativa, finanziata con 80.000 euro, si articolerà in due sessioni ad aprile e settembre, con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento di unione tra popoli e territori.

La sessione primaverile (NextGen GO!2025 Spring Edition U15) si terrà il 15, 16, 22 e 23 aprile, con otto squadre under 15 da Italia e Slovenia, e una partita femminile tra le selezioni regionali U15 di Friuli Venezia Giulia e Slovenia. La sessione estiva (NextGen GO!2025 Summer Edition Unity Cup) si svolgerà il 6, 7 e 10 settembre, coinvolgendo otto squadre under 14 maschili e otto squadre under 15 femminili, sempre da Italia e Slovenia. Le partite si disputeranno tra gli impianti sportivi della provincia di Gorizia e della Slovenia. Lo stadio “Gino Colaussi” di Gradisca d’Isonzo sarà la sede isontina del torneo grazie alla collaborazione con la società Itala San Marco-Ism Gradisca.