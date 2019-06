Friuli Venezia Giulia rafforza collaborazione con Slovenia

È stata inaugurata la nuova sede del Consolato generale di Slovenia e il governatore Fedriga ha sottolineato l’importanza della collaborazione con il paese.

Oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede del Consolato generale di Slovenia a Trieste. Prima del taglio del nastro le autorità partecipanti hanno sottolineato l’importanza dell’evento simbolico e della collaborazione tra la Regione e il paese. Tra il Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia due amministrazioni si è instaurato “Un rapporto di amicizia solido che affonda le radici in un terreno ricco di valori comuni e di obiettivi condivisi”. Alla celebrazione hanno partecipato anche il console Vojko Volk, il vicepremier Miro Cerar e l’ambasciatore a Roma, Bogdan Benko.

I temi al centro dell’incontro che ha anticipato il taglio del nastro sono stati quelli su cui si basa il rapporto tra Slovenia e Fvg: agricoltura, valorizzazione delle minoranze etniche, culturali e linguistiche radicate sui rispettivi territori, sicurezza e immigrazione. Per quanto riguarda la sicurezza in particolare, il presidente Fedriga ha sottolineato “la volontà dell’Amministrazione di continuare sulla strada segnata nei mesi scorsi, anche attraverso l’impiego di pattuglie miste per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica”.