Friuli ambizioso. Più pronti per seconda ondata

Zanin: favorevole a riaperture, anche differenziate

“Sono molto favorevole alla riapertura, sono molto contento che il Governo abbia accettato che dal 18 gran parte delle attività economiche possano riaprire. In questa regione siamo anche un po’ più ambiziosi, apriamo anche le palestre, cerchiamo di aprire le piscine, per ritornare a quel senso di normalità base iniziale per ripartire da un punto di vista economico. Sarà più lenta la ripartenza, ma se mai cominciamo mai riusciremo a ottenere i risultati che avevamo prima dell’emergenza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin.

E’ favorevole anche a riaperture differenziate? “Le regioni più strutturate dal punto di vista della ‘tenuta sociale’ e della riposta sanitaria possono essere più ambiziose di altre dove, penso a Piemonte, Lombardia ad esempio, il virus ha invece colpito in modo più pesante”.