FRATELLI D’ITALIA: BANCHETTI INFORMATIVI DEDICATI AL DIALOGO CON I CITTADINI

Simpatizzanti e curiosi potranno conoscere e confrontarsi con i candidati ed il loro staff e porre le proprie domande

Genova, 20 Agosto 2020 . Tanti i punti di incontro tra cittadini e rappresentanti liguri di Fratelli d’Italia. Momenti importanti per conoscere, approfondire, avvicinarsi ad una realtà sempre più apprezzata ed in crescita grazie ad uno spirito coeso ed alla coerenza di idee.

Ogni candidato dedicherà tempo ai propri concittadini sulle diverse problematiche del territorio presentandosi e approfondendo la propria idea per il futuro. Inoltre, presso i cosiddetti “banchetti” si potranno approfondire i motivi del Sì al referendum: Giorgia Meloni è ormai rimasta sola a sostenere il taglio dei parlamentari, perfino i primi propugnatori del Movimento 5 Stelle si sono tirati indietro.

“Certo è importante sottolineare come la linea di partito sia riferita ad un taglio razionalizzato, che non danneggi la rappresentatività territoriale a livello Governativo” afferma Matteo Rosso, coordinatore Regionale del partito

Nei vari punti di ritrovo, ogni cittadino potrà esprimere la propria opinione, dibattere e ricevere supporto per comprendere appieno l’importanza dell’esito positivo del referendum, ma soprattutto quella di votare con cognizione, comprendendo il valore reale espresso da ogni candidato “… E possibilmente ponendo la croce su chi ha sempre mantenuto ferrea la propria posizione e così farà anche quando giunto nel palazzo della Regione, sia come parte della maggioranza che, ma speriamo e credo di no – aggiunge sorridendo Rosso – dell’opposizione“

Gli appuntamenti

Venerdì 21 agosto

· Chiavari: dalle ore 10 alle ore 13, Caruggio Dritto – fronte piazza del mercato – davanti alla banca Sella

Sabato 22 agosto:

· Rapallo: dalle 17 alle 20, P.zza Cavour lato pedonale via Mameli

· Sestri Levante: dalle 09.30 alle 12.30, Via Maria Teresa

· Recco: dalle 9.30 alle 12.30, P.zza Nicoloso

· Chiavari: dalle 17 alle 20, P.zza Cavour lato pedonale via Mameli

· La Spezia: dalle 17 alle 19, Piazza del Bastioni

Domenica 23 Agosto

· Cogoleto: dalle 9 alle 12, P.zza Matteotti

· Lavagna: dalle 19 alle 23, P.zza della Libertà