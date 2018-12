Franco Malerba ospite al liceo Mazzini per incontrare gli studenti

Venerdi’ 21 dicembre 2018 alle ore 9.00, nell’Aula Magna della Sede di via Reti 25 a Sampierdarena, gli studenti del Liceo Mazzini incontrano nell’assemblea d’istituto Franco Malerba, primo astronauta italiano.

Laureato in Ingegneria elettronica e Fisica, Malerba ha lavorato con diversi ruoli e responsabilità nel campo della ricerca in Europa e negli Stati Uniti dal CNR alla NASA, dall’OCSE all’AIE. Nel 1994 è stato eletto Deputato al Parlamento Europeo e ha ispirato i lavori del quinto programma di ricerca e del programma europeo per la navigazione satellitare.