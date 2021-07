Marine Le Pen è stata rieletta oggi presidente di Rassemblement national (Rn) per un quarto mandato, che dovrebbe lasciare temporaneamente in autunno per dedicarsi alle elezioni presidenziali.

La leader di estrema destra alla guida di Rn dal 2011, era l’unica candidata ed ha ricevuto il 98,35% dei voti degli iscritti (l’1,22% ha votato scheda bianca e le rimanenti sono state annullate).