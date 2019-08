Francese ucciso da un grizzly in Canada: si diffonde la paura.

Un turista francese di 40 anni è stato ucciso da un orso grizzly in Canada. Il quarantenne è stato attaccato il 15 agosto a notte fonda mentre si accampava con un amico in una zona nel nord del paese.

L’uomo si trovava lì in vacanza con un suo amico per realizzare il suo sogno: scendere lungo il fiume Mackenzie in canoa. Purtroppo Julien non potrà realizzare il suo sogno.

Le Parisien riferisce che: “L’orso prese Julien “sul collo e sulla spalla prima di portarlo nella foresta”.

Gli attacchi di questo tipo, sebbene altamente pubblicizzati, sono estremamente rari. Un orso grizzly, spiega Futura Sciences, è una sottospecie di orso bruno con gambe e spalle estremamente potenti. L’animale può misurare fino a 2,5 m, pesare 750 kg e correre a oltre 65 km / h.

L’agenzia governativa Parks Canada dedica un lungo dossier sul suo sito Web all’atteggiamento da adottare in caso di incontro con un tale plantigrado. E consiglia ai viaggiatori di imparare come usare spray al pepe. Ora su di lui, pende un provvedimento di abbattimento, poichè si considera l’animale pericoloso.

Contro l’ordinanza sono insorte le associazioni animaliste che hanno presentato una richiesta di grazia alle competenti autorità. Tuttavia, le scarse presenze di questi giorni, dopo l’attacco, nei boschi di escursionisti e turisti, dimostrano che il grizzly fa paura. Nessuno, infatti, approfitta delle vacanze per una passeggiata nei boschi. I punti per i pic-nic sono vuoti e per i sentieri si aggirano solo forestali in cerca dell’orso o cacciatori.