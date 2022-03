Francavilla in Sinni | Anziano trovato morto in casa

Martedì 28 marzo 2022 – Un uomo di 46 anni è morto nella sua abitazione nel centro abitato di Francavilla in Sinni. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Nella tarda serata di ieri, la moglie dell’uomo, che si trovava al piano superiore a casa della madre, vedendo del fumo, ha subito allertato i Vigili del Fuoco. Sul posto è arrivata la squadra da Lauria.

Entrati nell’appartamento, i Vigili del Fuoco hanno appurato che non si era propagato un incendio ma il fumo era causato dalla bruciatura di un cuscino che non ha causato danni all’abitato. L’uomo era esamine a terra vicino al camino.