Frana sull’Aurelia a Chiavari, un ferito

Una automobilista è rimasta lievemente ferita in un incidente stradale causato da una frana caduta all’alba sulla statale Aurelia nei pressi della galleria delle Grazie nel comune di Chiavari. L’utilitaria, proveniente da Rapallo, è transitata all’uscita della galleria proprio mentre scendeva la frana ed è andata a sbattere contro la massa di detriti e fango. La frana, staccatasi da una collina, ha invaso entrambe le corsie di transito. Il traffico è bloccato. I vigili del fuoco e gli uomini della Polizia locale hanno controllato che sotto le macerie non vi fossero mezzi, ma l’ipotesi è stata scongiurata. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo. Uomini e mezzi dell’Anas stanno verificando le condizioni della collina per capire se la frana è ancora attiva o se possono cominciare la rimozione dei detriti. Unica alternativa al transito per raggiungere il Tigullio orientale da Zoagli a Rapallo è l’autostrada A12.

Un’altra frana c’è stata nella notte sulla statale del Turchino, nel ponente genovese, vicino a Mele. Parte della carreggiata è stata ripulita ed è stato istituito il senso unico alternato. Sono gli effetti del maltempo che in questi giorni ha interessato la Liguria con piogge abbondanti che hanno causato esondazioni di rii e torrenti e frane soprattutto nell’Imperiese, con famiglie sfollate e località isolate. Nel territorio da Portofino a Sarzana, la parte del centro e del Levante della regione è ancora allerta gialle per alcune ore. La costa è invece interessata da mareggiate. e proprio la mareggiata, per tutto il giorno ha costretto a continue chiusure e riaperture dell’Aurelia nei pressi delle gallerie Sant’Anna a Sestri Levante.

Le forti e abbondanti piogge cadute per giorni hanno causato problemi sulla linea ferrovia Genova – La Spezia. La circolazione è stata sospesa su un binario tra Corniglia e La Spezia, per il parziale allagamento della galleria Biassa. La circolazione prosegue a senso alternato sull’altro binario con rallentamenti fino a 35 minuti. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo bus e messo a disposizione anche taxi. Il problema, scattato alle 6, è stato risolto alle 12.

Isolata, dalla scorsa notte, una palazzina nel quartiere dei Buggi alla Spezia. Una frana ha interrotto la strada, danneggiando anche i tubi del gas e i collegamenti elettrici. L’edificio è raggiungibile a piedi. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici per cercare di ripristinare i servizi al più presto. Frane su gran parte del territorio spezzino a causa della pioggia che ha continuato a battere. Chiusa la provinciale per Carozzo, nel comune di Vezzano Ligure. Diversi smottamenti su strade della Val di Vara. Chiusa anche la provinciale che collega Monterosso al Mare con Pignone e l’entroterra.

Si è aperta una grossa voragine all’altezza del “vecchio frantoio” nel parco di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. A seguito del sopralluogo del vicesindaco Emanuele Cozzio insieme ai responsabili della Protezione Civile e della Polizia Locale, è stato deciso di chiudere il parco per verifiche di sicurezza all’intera area.